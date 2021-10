Times – IFAB, la regola dei cinque cambi pronta a diventare permanente

Le commissioni tecniche e calcistiche dell’International Football Association Board oggi hanno ascoltato una proposta per rendere definitivo l’aumento dei cambi possibili da tre a cinque

La rivoluzione dei cinque cambi nel calcio è pronta a durare per tanti anni a venire, fino a nuovo contrordine. Come riporta il Times, la regola, che vanta un forte sostegno e appoggio da parte di un elevato numero di organi calcistici , potrebbe presto passare da temporanea a permanente.

A tal proposito, le commissioni tecniche e calcistiche dell’International Football Association Board (IFAB), organo indipendente che monitora il regolamento del calcio internazionale, hanno ascoltato oggi una proposta per rendere definitivo l’aumento dei cambi possibili da tre a cinque.

La modifica del regolamento, comunque, consentirebbe alle federazioni di non sposare questa decisione, come nel caso della Premier League al momento, anche se vi sono forti pressioni sul massimo campionato inglese per allinearsi ad altre competizioni.