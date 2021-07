Tim e Dazn lavorano per rivedere le offerte dedicate al calcio

Si vuole garantire ai clienti il poter scegliere l’abbonamento a Internet preferito indipendentemente dai contenuti sportivi

Telecom Italia SpA è al lavoro per rivedere l’accordo siglato con Dazn per sostenere la piattaforma di sport in streaming nella sua offerta multimilionaria per i diritti tv delle gare del massimo campionato italiano di calcio: la Serie A. La decisione arriva in seguito alle preoccupazioni sollevate dall’Antitrust sul fatto che l’accordo possa danneggiare la concorrenza. Per questo motivo Tim e Dazn cercheranno di offrire soluzioni all’autorità già a partire da venerdì. Soluzioni che garantiranno ai clienti la possibilità di scegliere l’abbonamento a Internet preferito indipendentemente dai contenuti sportivi. Telecom Italia si asterrebbe dal proporre offerte bundle che includano abbonamenti a banda larga insieme a Dazn e ai contenuti di altre emittenti.