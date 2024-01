FC Internazionale conferma che "Tili Coffee" ha ottenuto la licenza ufficiale del club nerazzurro in Cina. "Tili Coffee" è una catena di caffetterie fondata nel 2020, che offre caffè appena macinato e snack tostati, e si impegna a esplorare le regioni produttrici di caffè del mondo alla ricerca di chicchi di alta qualità, e attualmente dispone di una propria fabbrica di torrefazione per produrre prodotti di caffè di alta qualità. Tili è stata fondata con l'intento di produrre una tazza di buon caffè che tutti possano bere e gustare. Da questo deriva lo slogan del marchio "Let everyone drink good coffee".

Tili applica il concetto del marchio di "produrre una tazza di caffè che piaccia al pubblico con l'attitudine a fare un buon caffè". Nell'ambito di questa collaborazione, "Tili Coffee" lancerà contemporaneamente una varietà di nuovi gusti di caffè nel centro commerciale online e nei negozi offline, invitando tutti gli appassionati ad assaggiarli.