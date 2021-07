Tigers, Lombardi: “Il dirigente dell’Inter che interpreto sembra il cattivo di turno”

L'attore sul film ispirato liberamente alla storia di Bengtsson: "Galli si pone come una figura paterna per Martin"

Intervistato da Movieplayer.it, l'attore Maurizio Lombardi parla così del ruolo di dirigente delle giovanili dell'Inter interpretato in 'Tigers', film ispirato liberamente alla storia dello svedese Martin Bengtsson: "Galli sembra il cattivo di turno, ma non lo è - dice -. Fa il duro per testare i nuovi talenti, ma dietro la corazza si pone anche come figura paterna per Martin, cresciuto solo con la madre. Per gli sportivi il sostegno delle famiglie è essenziale, anche se ce ne sono alcune che li spingono in maniera ossessiva. Questa è la funzione di Galli che prova a dare dei consigli al calciatore cercando di fargli capire che si trova in una situazione di privilegio e non deve sprecarla".