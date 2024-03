La 'stretta' di Marcus Thuram alle parti intime di Stefan Savic durante Atletico Madrid-Inter non è passata inosservata agli occhi delle telecamere. I due protagonisti della vicenda ci hanno riso su pochi minuti dopo sul rettangolo di gioco, ma Didier Deschamps ci tiene a tirare le orecchie all'attaccante nerazzurro.

"Io non l'avevo visto, ma è stato 'catturato'. Non ci sono state conseguenze. Ma ovviamente Marcus lo sa bene, è un gesto da non fare", le parole del ct della Francia in conferenza stampa.