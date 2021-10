Thuram ribatte a Materazzi: “Non sa cosa sia la discriminazione”

L'ex difensore della Juve: "Figlio di p...a rimane un insulto su di te, sporco ne..o se lo sentono i bambini lo prendono per loro"

Presente al Salone del Libro di Torino, Lilian Thuram, ex difensore della Juve e della Nazionale francese, ha replicato a Marco Materazzi che da Trento, parlando del tema della discriminazione, ha sottolineato come per lui siano stati discriminazione i cori 'Figlio di p...a' subiti negli anni: "Materazzi forte? No, di grande personalità (ride, ndr). La risposta di Materazzi fa capire che lui non capisce cos’è la discriminazione. Per questo bisogna educare i giocatori a capire. Se uno ti dice figlio di p...a, rimane un insulto su di te. Ma se uno ti dice sporco ne..o, se lo sentono i bambini lo prendono per loro. Quando esci dal campo e vai in giro, lo fai con il tuo colore della pelle. È difficile quando sei visto come diverso. Se si analizza la risposta di Materazzi bisogna farlo molto bene: prendi dei libri, impara, capisci. E vedrai che stai facendo dei paragoni che non c’entrano. Non ha capito la violenza della discriminazione. Ci sono dei libri, bisogna imparare per capire".