Alle origini di Marcus Thuram. SportWeek, magazine della Gazzetta dello Sport, dedica un ampio reportage nel numero in edicola domani all'attaccante francese dell'Inter, andando a intervistare i responsabili dell’Athletic Club Boulogne-Billancourt, la società dove è cresciuto calcisticamente. Questo il loro ricordo nell'anticipazione offerta dall'edizione on line: "Si allenava con gli scarpini indossati nella finale mondiale del 2006 dal padre, che lo riprendeva per i pantaloni a vita bassa. Era già proiettato verso il professionismo e a un certo punto ha cominciato a vincere le partite da solo”