Thuram jr. in Serie A dopo l’affare sfumato con l’Inter? Il padre: “Sarei felice”

Thuram sr: "Se dovesse andare in Italia, andrebbe a giocare per una grande squadra"

Accostato lungamente all'Inter nella scorsa sessione estiva di calciomercato, Marcus Thuram ha smesso di essere un obiettivo sensibile di Beppe Marotta e Piero Ausilio per colpa di un infortunio al ginocchio per il quale è ancora ai box. Un intoppo che gli ha impedito di approdare in Serie A solo momentaneamente, visto che in futuro non è detto che non giochi nel campionato in cui il padre è diventato una leggenda del gioco. E proprio Lilian, ospite al 'Festival dello Sport', ha parlato così della possibilità che suo figlio segua le sue orme nel belpaese: "Ormai è grande, è lui che sceglierà. Se dovesse andare in Italia, andrebbe a giocare per una grande squadra. Io spero succeda, quindi sarei felice se giocasse in Italia".