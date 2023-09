Magic moment per Marcus Thuram. L'attaccante dell'Inter, entrato al 25' al posto dell'infortunato Olivier Giroud, ha trovato il gol in avvio di ripresa contro l'Irlanda. Il francese sfrutta al meglio un rimpallo in area e spedisce il pallone nel sette. Sicuramente un bel modo per proiettarsi psicologicamente verso i derby di Milano.