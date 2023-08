Marcus Thuram, attaccante francese dell'Inter, si prepara a fare il suo debutto nel campionato italiano dopo aver vissuto una stagione importante a livello di presenza offensiva col Borussia Moenchengladbach in Bundesliga. Il transalpino ha preso parte a 19 gol nell'ultima edizione del campionato tedesco (13 reti + 6 assist), record per lui in una singola stagione. Nello scorso campionato, infatti, ha superato quanto fatto nella sua precedente miglior stagione in Bundesliga, con 10 gol e otto passaggi vincenti nel 2019/20.