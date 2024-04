Erick Thohir ha postato su Instagram una foto che lo ritrae assieme a Massimo Moratti, dal quale nel 2013 prelevò le quote di maggioranza dell'Inter per poi cederle a Suning. "Ho il piacere di poter incontrare Massimo Moratti, ex proprietario e presidente dell'Inter - il messaggio di Thohir -. Si parla di tante cose in un mondo sempre più dinamico e senza confini, tra cui ovviamente lo sviluppo e le sfide del calcio italiano e mondiale oggi. Aumenta l'entusiasmo perché l'Inter ha grandi possibilità di vincere la Serie A in questa stagione".