Dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona, l'allenatore del Bologna Thiago Motta, arrivato ai microfoni di Sky Sport, oltre ad analizzare il match del Bentegodi parla anche del prossimo derby tra Inter e Milan che varrà un posto in finale di Champions League: "Credo che sarà bello per tutti, per il calcio italiano. E fa bene a tutti, non solo Inter-Milan ma anche le semifinali di Roma, Juventus e Fiorentina. Fa bene al nostro campionato e sono felice anche io".