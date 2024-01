Il Milan non va escluso a priori dalla lotta scudetto che sta vedendo duellare da diverse giornate Inter e Juve. A pensarlo è Thiago Motta, che si sistema sulla stessa lunghezza d'onda di Simone Inzaghi parlando delle chance di vittoria del campionato del prossimo avversario del suo Bologna: "Tra tutte quelle giocate la prima partita con il Milan è una delle poche in cui non ho avuto la sensazione di poter vincere - ha spiegato l'italo-brasiliano in conferenza stampa -. E' una delle candidate allo scudetto, parte sempre molto forte...

Noi sabato dovremo provare a imporre il nostro gioco, cercando di essere determinati su quello che proporremo".