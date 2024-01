A margine della cerimonia del 'The Best Fifa Awards' dell'Eventim Apollo Theatre di Londra, dove è stato incoronato come miglior allenatore del 2023 davanti a Luciano Spalletti e Simone Inzaghi, Pep Guardiola ha parlato così a Fifa.com: "Abbiamo vinto molto trofei, ma devo essere onesto e dire che molte persone hanno contribuito al nostro successo. Sono molto felice della stagione che abbiamo disputato, è stata un'avventura incredibile. Sono felice che abbiamo vinto ancora e ho provato un enorme piacere nel fare parte di tutto questo".