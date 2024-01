Simone Inzaghi lascerà Londra, dove ha partecipato alla cerimonia del 'The Best Fifa', con in tasca i complimenti di Pep Guardiola e il terzo posto nella categoria di miglior allenatore al mondo per l'edizione 2023. Il premio è andato al manager del Manchester City, che ha ricevuto 28 punti, dieci in più dell'altro candidato Luciano Spalletti, campione d'Italia col Napoli; il tecnico dell'Inter chiude il podio a quota 11 punti.

I voti sono stati espressi in base ai risultati ottenuti nel periodo dal 19 dicembre 2022 al 20 agosto 2023 in un sondaggio a cui hanno partecipato allenatori e dai capitani delle nazionali, giornalisti esperti e tifosi di tutto il mondo.