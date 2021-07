The Athletic – Mondiali 2030, Italia e Arabia Saudita valutano unica candidatura

Il legame calcistico tra i due Paesi è fortissimo e ora entrambi puntano al Mondiale 2030

Il Mondiale di calcio 2030 organizzato in Italia e Arabia Saudita. L'indiscrezione, circolata già qualche giorno fa, è stata rilanciata oggi dal The Athletic. L'iniziativa nasce dalla proposta della Boston Consulting , società di consulenza assoldata dal regno del Golfo, che ha suggerito all’Arabia di prendere in considerazione una coalizione per l'organizzazione del torneo calcistico più importante.

Un'eventuale alleanza con Marocco ed Egitto è stata per il momento messa in seconda piano, per questioni di sicurezza e ragioni economiche. Lo sguardo così si è spostato in Europa e l’Italia è al momento il candidato principale, anche per il forte legame calcistico che vi è tra i due Paesi, come testimoniato dalla finale di Supercoppa Italiana, tra Juventus e Inter, che verrà disputata a gennaio proprio in Arabia.