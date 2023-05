Livio Marinelli, arbitro della sfida di domenica tra Napoli e Inter, troverà i nerazzurri per la terza volta in questa stagione, ancora una volta in trasferta dopo le partite contro Spezia (sconfitta 2-1) ed Empoli (vittoria per 3-0). Cinque i precedenti dell'Inter con l'arbitro di Tivoli, con un bottino di quattro vittorie e un solo ko.