Dopo averne elogiato le qualità al punto da definirlo giocatore fuori categoria per la Serie B, Roberto Breda, allenatore della Ternana, fa seguire i fatti alle parole e lancia da subito Franco Carboni, nuovo acquisto delle Fere, dal primo minuto. Il ragazzo arrivato in prestito dall'Inter giocherà infatti titolare nella partita contro il Bari, mentre andrà in panchina l'attaccante Jan Zuberek, altro nuovo arrivo dai nerazzurri.