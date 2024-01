Praticamente persa la corsa per Eddie Salcedo, destinato a vestire la maglia del Lecco, la Ternana guarda ancora in casa Inter per cercare di rinforzare il proprio reparto offensivo. Nel mirino, secondo Gianluca Di Marzio, questa volta c'è il polacco classe 2004 Jan Zuberek: sulla giovane punta arrivata dalla Spal, però, c'è la concorrenza di alcuni club del suo Paese. La decisione è attesa all'inizio della prossima settimana.