Non propriamente un debutto da ricordare, quello di Franco Carboni e Jan Zuberek con la maglia della Ternana. I due giovani arrivati dall'Inter in Umbria hanno dovuto infatti cedere il passo al Bari di Pasquale Marino che si è imposto per 3-1 al San Nicola al termine di un match sostanzialmente dominato dai biancorossi: Giacomo Ricci e Marco Nasti indirizzano l'incontro con l'uno-due nel giro di due minuti a fine primo tempo, sul finire della ripresa è Mehdi Dorval a firmare il 3-0 prima della rete della bandiera rossoverde siglata da Salim Diakité.

Per Carboni e Zuberek staffetta al minuto 68: il terzino, partito titolare, è uscito per far posto a Costantino Favasuli; contemporaneamente, l'attaccante polacco ha preso il posto di Filippo Distefano.