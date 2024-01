Durante la conferenza stampa andata in scena oggi in casa Ternana, il ds Stefano Capozucca ha fatto un punto generale su quanto successo fino ad oggi durante il mercato di gennaio, con un focus specifico sulle entrate: "E' arrivato Franco Carboni per sostituire Corrado, poi il capitano dell'Under 20 Faticanti oltre a N'Guessan. Ieri, in un discorso con l'Inter, abbiamo preso Zuberek per averlo in prospettiva per l'anno prossimo. Avrà tempo di adattarsi. Infine abbiamo fatto una scommessa su Boloca, che è arrivato in prova su suggerimento di un mio amico giornalista ligure.

Il mister mi ha dato il suo giudizio. Lo mettiamo lì. Ha un gran fisico".