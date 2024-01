Non c'è solo Eddie Salcedo tra i giocatori di scuola Inter nel mirino della Ternana per il mercato di gennaio: il club rossoverde, tra i tanti obiettivi in agenda, ha inserito anche un nome di una vecchia conoscenza del ds Stefano Capozucca. Qualora dovesse uscire Niccolò Corrado, inseguito dal Modena, le Fere potrebbero puntare Franco Carboni, che ha lavorato con Capozucca anche al Cagliari, attualmente al Monza.