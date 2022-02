Tensione post-mercato in casa Lazio: Sarri avrebbe voluto Vecino e Pinamonti

Il tecnico biancoceleste insoddisfatto delle manovre della dirigenza biancoceleste, secondo Il Messaggero

Clima teso in casa Lazio: Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, non sarebbe assolutamente contento delle operazioni del club nel mercato di gennaio, dove sono arrivati nomi come Kavenovic e Cabral che però non risponderebbero alle richieste iniziali dell'allenatore. Secondo Il Messaggero, Sarri avrebbe preferito altri profili: in difesa, la sua prima scelta era Nicolò Casale del Verona; a centrocampo avrebbe invece voluto Matias Vecino, mentre in attacco il preferito era Andra Pinamonti ma l’indice di liquidità ha bloccato da subito la trattativa per il giocatore.