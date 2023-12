Giornata di campionato oggi per la Premier League, ma a tenere banco è anche il mercato. In casa Manchester United si parla molto del futuro di alcuni giocatori, uno di questi è Anthony Martial, in scadenza di contratto a giugno con i Red Devils. "Non sta ancora bene", ha detto ieri Ten Hag in conferenza stampa, sottolineando che il giocatore non ci sarà oggi con l'Aston Villa.

"Quando avremo notizie ve le dirò. Ma non è il nostro obiettivo", ha detto l'allenatore parlando della situazione contrattuale dell'attaccante.