Ten Hag, all. Ajax: “Spero che Onana rinnovi, gliel’ho anche consigliato”

L'allenatore vuol fare ancora affidamento sul camerunese: "Lo abbiamo incluso nella lista Champions, non è stato fatto senza motivo"

L'allenatore dell'Ajax Erik ten Hag spera ancora che André Onana prolunghi il suo contratto coi Lancieri. Lo ha annunciato lo stesso tecnico a De Telegraaf dopo la vittoria contro il PEC Zwolle. " Penso che sia meglio per tutte le parti estendere il suo contratto e l'ho anche consigliato a Onana . Il prolungamento del contratto è sicuramente un'opzione per me, ma alla fine se ne occuperanno Marc Overmars e il giocatore. Onana terrà sicuramente conto del mio consiglio, poi dovranno decidere lui e il suo entourage".

L'allenatore prevede di utilizzare nuovamente il portiere quando sarà di nuovo possibile. "Lo abbiamo inserito nella lista per la Champions League e questo non è stato fatto senza motivo. Gli sono molto grato per quello che ha fatto per l'Ajax e per me negli ultimi anni. Se il club avrà bisogno di lui, sicuramente spingerò per poterlo reclutare di nuovo".