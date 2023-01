L'IFAB ha in agenda per domani il suo meeting annuale a Londra, nel corso del quale si dicusterà di alcuni dei cambiamenti nei regolamenti che possono migliorare il calcio. Il punto più interessante all'ordine del giorno, riferisce il quotidiano AS, è il 3.B, che si riferisce al problema generato dalla perdita di tempo di gioco: si comincerà a parlare, in via più o meno ufficiale, dell'introduzione del tempo effettivo. L'IFAB sa che il problema della perdita di tempo è sul tavolo.