Tempi effettivi da 30′ e rimesse coi piedi: la Fifa testa nuove regole

L'esperimento in un torneo giovanile: allo studio anche cambi illimitati, ripresa immediata dopo corner ed espulsioni a tempo

Utilizzando come palcoscenico la Future of Football Cup, una competizione amichevole under 19, la Fifa sta operando alcuni test che potrebbero portare ad una rivoluzione del regolamento del gioco del calcio. La prima è forse la regola più innovativa di tutte: basta due tempi da 45 minuti regolari, si passa ai 30 minuti effettivi col cronometro che si stoppa a gioco fermo. In questo modo, ogni perdita di tempo dei giocatori verrebbe eliminata. Sono invece in fase di sperimentazione le sostituzioni illimitate. Ciò va di pari passo con il primo già citato, poiché l'uscita di un giocatore dal campo di gioco non consumerebbe minuti di gioco.