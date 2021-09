Tegola per il Cagliari di Mazzarri: distrazione ai flessori per Dalbert

Riposo forzato per il brasiliano dopo la distrazione di primo grado ai flessori della coscia sinistra riscontrata dagli esami di oggi

Brutte notizie per il Cagliari di Walter Mazzarri che dopo aver perso la gara d'esordio contro il suo ex Napoli, perde anche Dalbert. Il terzino sinistro interista, in prestito al club sardo infatti è costretto allo stop dopo aver ha accusato una distrazione di primo grado ai flessori della coscia sinistra, emersa dopo gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto nella giornata di oggi. "A riposo Dalbert: il laterale brasiliano nella giornata di oggi si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di primo grado ai flessori della coscia sinistra" si legge nel comunicato dei rossoblu.