Tebas tuona ancora: “Il Psg inganna il FFP, ci sono le cifre che lo dimostrano”

Ancora un attacco da parte del numero uno della Liga Santander, Javier Tebas, nei confronti del PSG, club aspramente criticato dallo spagnolo perché "non produce i soldi per avere la rosa che ha... Non corrisponde a una vera sponsorizzazione" come ha detto a chiare lettere a L'Equipe. "Come può spiegarci il PSG che ha una rosa che vale quasi 600 milioni di euro? Se vince la Ligue 1 , non vincerà più di 45 milioni di euro. È impossibile. Ho invitato il presidente Nasser al-Khelaïfi e Vincent Labrune a confrontarci sulle loro cifre e dove sono le irregolarità. Non mi hanno risposto. Sono pronti a criticarmi, ma non a rispondermi. Posso mostrare, con il supporto delle cifre, l'inganno nei confronti del fair play finanziario, che non è ancora stato cambiato. Che Messi e Neymar rimangano al PSG, non mi interessa. Solo che tutto questo fa molto male al calcio europeo".