Il presidente della Liga spagnola Javier Tebas torna a parlare ai microfoni del quotidiano El Pais della sua opposizione al progetto Superlega europea rivolgendo un nuovo attacco al presidente del Real Madrid Florentino Perez: "La prima cosa è che è molto chiaro chi c’è dietro, perché sembra che non vogliano mai dirlo: è Florentino Perez. Bisogna metterci la faccia. La seconda cosa, non è serio che ci siano tre formati in tre anni. Non possiamo parlare di salvare il calcio, come ha detto il presidente Perez, e poi fare questo. È anche molto poco serio presentare un formato che non parli di governance. O il modello televisivo: un giorno è tutto gratis, un altro giorno è ibrido, un altro giorno non so come sia… Questo sembra un circo. Si accede dalle leghe nazionali, ma dei 16 club inclusi nella nella Star, 12 appartengono ai cinque grandi campionati. Sembra un po’ elitaria. Poi si dice che alla Spagna spettano tre posti, ma forse sono due. Chi ci andrà? Sempre gli stessi, Real Madrid e Barcellona. Se sempre gli stessi partecipano a una competizione che si suppone genererà moltissimi soldi, il divario nei campionati nazionali aumenterà ancora di più. E maggiore è il divario economico, meno competitivo è il campionato e più valore perderà".

Parere contrario anche per il nuovo format della Champions League: "Non mi piace. È un no definitivo il mio. Ma in alcuni territori sta cannibalizzando. Leghe medie e piccole d’Europa che hanno già lanciato i loro diritti nazionali, come il Belgio, hanno perso il 20% del loro valore. In Italia hanno perso un 10%, mentre la Champions è aumentata. La Liga sta bene, ma ha perso peso nel mercato asiatico. Quando ti riunisci con gli acquirenti dei diritti audiovisivi, ti dicono: 'Ho già la Champions in settimana, quindi nel weekend mi compro la Formula 1 e le moto. Non ho bisogno della lega nazionale'. Ceferin mi diceva che avevo approvato il nuovo modello di Champions, ed è vero. Ma quando l’ho approvato, ho anche detto che bisognava valutarne gli effetti. E non esisteva il Mondiale per Club. Se oggi si votasse, voterei contro la nuova Champions".