In mezzo a tante battaglie, Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha scelto di opporsi anche al Mundial de Clubes con l'intenzione di promuovere un’azione legale che impedirebbe la disputa della prima edizione in programma nell'estate del 2025: "È in cima ai miei pensieri - ha spiegato in esclusiva al The Guardian -. Guardate la sentenza della Corte di giustizia, si riferiva alla Super League ma è del tutto applicabile alle decisioni prese dalla Fifa dove c'è qualcosa di pregiudizievole per l’ecosistema del calcio. Questo è tutto quello che posso dire. Spero che il progetto fallisca, io almeno ci proverò.

E non solo noi, comunque. I giocatori hanno a cuore il loro benessere e questo tipo di competizioni porta soldi solo a una serie di club e comprime il calendario".