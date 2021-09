Tebas all’attacco: “Il Psg imbroglia, il Real Madrid non sarà mai come loro”

Il presidente della Liga: "I francesi hanno un monte salari di quasi 600 milioni di euro, una cosa impossibile"

Il presidente della Liga spagnola Javier Tebas ha elogiato il Real Madrid per il modo in cui ha preso dure decisioni di riduzione dei costi durante la pandemia di COVID-19, mentre ha ancora una volta attaccato il Paris Saint-Germain. Partecipando ad un evento organizzato dalla Lfp, Tebas ha infatti affermato: "Ci sono almeno l'80% dei club in Europa che stanno molto peggio di Real Madrid o Barcellona. Per quanto riguarda il Real, penso che sia stato il club che ha gestito meglio la pandemia, con uno sforzo enorme nella riduzione degli stipendi. I Blancos hanno la capacità di fare quello che vogliono. Non possono mai essere come il Paris Saint-Germain perché il Psg imbroglia. Hanno un monte salari di quasi 600 milioni di euro, una cosa impossibile. Il Real Madrid non è un club statale".