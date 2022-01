Team Of The Year di FIFA22, Skriniar nella lista dei difensori candidati

Bonucci, Chiellini e Spinazzola sono gli italiani candidati

Prosegue la presentazione da parte dello staff del videogame FIFA22 dei candidati al Team of The Year: dopo centrocampisti e attaccanti, è stato tolto anche il velo sui difensori in lizza per la squadra dell'anno di Ultimate Team. L'Italia è rappresentata da Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Leonardo Spinazzola, mentre allargando il discorso alla Serie A ecco anche i milanisti Simon Kjaer e Theo Hernandez e l'interista MilanSkriniar.