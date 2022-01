Tavecchio: “Juve e Inter? La COVISOC ritiene che possano far fronte ai debiti”

L'ex presidente FIGC: "Penso abbiano delle garanzie personali per salvaguardare i rischi d'impresa"

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, si è espresso ai microfoni di 1 Station Radio sulle spese dei club come Juventus e Inter, che continuano ad operare sul mercato nonostante il peso debitorio: "I bilanci dovrebbero essere visionati dalla COVISOC per essere ammessi in campionato. Avendo tolto il principio della liquidità c'è più possibilità. Il problema del calcio non è solo di bilanci, ma è anche sociale. Non mi permetto di dire che siano fallimentari, ma penso abbiano delle garanzie personali per salvaguardare i rischi d'impresa. Un bilancio se ha delle fideiussioni personali si tende a recuperarlo. Escludere Inter, Juve e Milan non è una cosa semplice, quindi scattano dei meccanismi che vanno oltre ai principi amministrativi. Se la COVISOC ha dato parere favorevole significa che ci sia la capacità economica per far fronte ai debiti".