"In questo momento l'Inter è abbastanza ingiocabile un po' per tutti, non solo per la Juventus". È il pensiero di Mauro Tassotti, raggiunto da SportMediaset dopo il pesante successo nerazzurro nel Derby d'Italia: "Stanno giocando molto bene, sono meritatamente in testa alla classifica. C'è solo da fare i complimenti perché oltre a fare punti giocano anche un bel calcio, sono difficili da battere", le parole dell'ex Milan.