Mehdi Taremi potrebbe godere di un'importantissima chance dal primo minuto domani, in occasione della sfida contro la Juventus dell'Allianz Stadium. Le condizioni fisiche di Marcus Thuram, infatti, lasciano ben più di un dubbio nella mente di Simone Inzaghi, che con molta probabilità farà partire il francese dalla panchina affiancando a Lautaro Martinez l'iraniano, protagonista sin qui di una stagione ben al di sotto delle aspettative, con poche reti all'attivo e poche occasioni degne di nota.

Inzaghi può lanciare quindi Taremi dall'inizio, sperando che il ritorno nella Torino bianconera faccia sbloccare in lui dei bei ricordi: nel 2021, sempre nel mese di febbraio, come ricorda la Gazzetta dello Sport il suo primo gol in Champions League, fulminando Wojciech Szczesny dopo un paio di minuti. Il resto della formazione è praticamente cosa fatta, con Yann Sommer tra i pali, Bastoni, Acerbi e Pavard in difesa, Dumfries e Dimarco sulle fasce, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo.