Intervistato da Sportmediaset, l'ex direttore sportivo della Lazio, Igli Tare che ha parlato dell'Italia come un punto di riferimento lavorativo, aprendo però anche all'estero, ha risposto sul suo ex club rispondendo anche sul campionato che verrà.

Immaginerebbe una Lazio senza Immobile?

"No, io non mi immagino una Lazio senza Milinkovic, Luis Alberto e Felipe Anderson nel giro di pochi anni, sono una grande perdita e sono curioso di vedere il futuro della Lazio, sono stati giocatori fondamentali. Tutti e tre insieme erano l'80% del gioco offensivo della Lazio che è mancato a Immobile".

Cosa pensa di Immobile?

"Che è fondamentale ancora oggi, anche se ha fatto una stagione diciamo sotto le aspettative. Ma non dimentichiamo che se lui sente la fiducia... e sottolineo questo aspetto perché vale per qualunque giocatore nel mondo, e lui questo appoggio lo ha sempre avuto da tutti, per lui è stato fondamentale. Sono sicuro che con altri due anni di contratto sarà un punto di riferimento anche per la nuova Lazio".

Cosa è più stuzzicante tra Thiago Motta alla Juve o Conte al Napoli?

"Penso che sarà un campionato molto interessante perché il rientro di Conte, l'Inter di Inzaghi, la Juve di Motta, c'è da capire cosa succederà col Milan... Ma penso che sarà un campionato molto frizzante anche per il fatto che Conte è una persona con una mentalità vincente. Sarà un campionato assolutamente aperto".