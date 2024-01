Se l'Inter batte la Juve domenica, mette le mani sullo Scudetto. Questa è la certezza espressa ai microfoni dell'ADNKronos da Marco Tardelli: "Per quanto si è visto in questa prima parte di stagione l’Inter è la squadra più forte del campionato, se domenica batte la Juve il discorso campionato può considerarsi chiuso. Hanno una squadra completa con un campione con Lautaro Martinez in attacco, un centrocampo di altissimo livello e una difesa che prende pochissimi gol.

Anche Simone Inzaghi lo vedo migliorato, è in grado di cambiare nel corso della partita se qualcosa non va. Anche ieri a Firenze, pur soffrendo, ha colto un successo fondamentale".