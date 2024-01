"Molto si deciderà nello scontro diretto del 4 febbraio a San Siro". Lo dice Marco Tardelli intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport.

La Juventus, approfittando dei nerazzurri in Arabia, può arrivare allo scontro diretto virtualmente davanti in classifica vincendo contro Sassuolo, Lecce e Empoli… Può pesare?

"Il “virtualmente” conta poco, non credo che nel caso possa portare dei vantaggi il 4 febbraio. In un derby d’Italia per lo scudetto scendono in campo tutti per vincere. Se le distanze, al netto della partita in meno dell’Inter, rimarranno più o meno queste, beh la sfida di San Siro sarà decisiva soprattutto per la Juventus. Perché se l’Inter dovesse trionfare, la corsa al titolo sarebbe ben indirizzata".

In attesa del 4 febbraio, chi è la favorita per lo scudetto dopo un girone?

"Ora sono entrambe favorite".

Dovesse giocarsi la pizza con un amico sulla vittoria finale?

"Diciamo che una “margherita” la punterei sulla Juventus. Mi sembra che i bianconeri stiano un tantino meglio a livello fisico. E l’Inter, a differenza della Juventus, adesso sarà protagonista in Supercoppa in Arabia e poi avrà gli ottavi di Champions contro l’Atletico. La squadra di Inzaghi qualche difficoltà potrebbe incontrarla a livello psicofisico, anche se per il momento sembra davvero speciale".

C’è chi paragona Lautaro (18 gol in campionato) all’ex bianconero Higuain: concorda?

"Parliamo di ottimi attaccanti, che segnano molto. In questo momento, Lautaro è la migliore punta della Serie A e probabilmente anche il giocatore più forte in assoluto del campionato".