"Il Napoli è ancora favorito nella lotta scudetto, a 44 punti come potrebbe non esserlo?". Lo ha detto Marco Tardelli , protagonista di un'intervista pubblicata stamane sulla Gazzetta dello Sport. "Perdere contro l’Inter può capitare, ma con la Samp l’ho visto di nuovo bene, soprattutto nel secondo tempo: hanno giocato tranquilli, come non avevano fatto a Milano. Però dire che uno scudetto è già vinto all’inizio di gennaio è un po’ presto", ha aggiunto il campione del mondo 1982.

Dietro sta risalendo la Juve, che ora ha agganciato il Milan al secondo posto portandosi a -7 dagli azzurri: "Con otto vittorie di fila e senza prendere un gol, come minimo è una squadra pesantemente sul pezzo. Non so se basterà per lo scudetto, ma è in grande recupero. Sta mettendo molta pressione sicuramente al Milan, ma pure al Napoli. Che, sicuramente, giocano un pochino meglio della Juve. Venerdì lo scontro diretto del 'Maradona' sarà determinante, se la Juve dovesse perdere: a quel punto credo proprio che lo scudetto non potrebbe più vincerlo. Ma se dovesse vincere, ci crederebbe ancora di più. E forse ci crederebbero di meno le altre".