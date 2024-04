Marco Tardelli, in un'intervista rilasciata a La Stampa, ha parlato della stagione della Juventus e del dominio dell'Inter in campionato. "I bianconeri ci avevano illuso, era sembrato per un periodo che potessero essere i concorrenti per lo scudetto. Ma dopo la sfida diretta con l’Inter, che ha fatto capire chi fosse la squadra padrona del campionato, ha rallentato in maniera paurosa", le parole dell'ex centrocampista bianconero e nerazzurro.