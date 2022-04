Dalle colonne de La Stampa, Marco Tardelli presenta la sfida di domenica sera all'Allianz Stadium: "Juventus-Inter potrebbe ribaltare situazioni impensabili fino a poco tempo fa. A giudicare dai numeri i bianconeri appaiono nettamente favoriti. Nelle ultime 9 gare la squadra di Massimiliano Allegri ha portato a casa 21 punti, mentre i nerazzurri soltanto 11. La formazione di Simone Inzaghi è in grande difficoltà fisica e psicologica, ma il probabile ritorno di Marcelo Brozovic sarà certamente una nota positiva, che potrebbe cambiare gli equilibri del centrocampo. Certamente i bianconeri hanno solo un risultato, la vittoria, per poter sperare in una incredibile rimonta. Chi sarà a decidere il match, un Paulo Dybala in partenza come pensa il nostalgico Pjanic oppure Lautaro Martinez che, lo voglio ricordare, contro la Juventus all’Allianz Stadium non è mai riuscito a vincere né a segnare?