Marco Tardelli ha analizzato a 90esimo minuto il momento dell'Inter: "E' una squadra Scudetto, sta giocando bene, segna, non prende gol e vince spesso. Vediamo quando subentreranno le coppe cosa accadrà. Può capitare di andare in difficoltà nelle settimane dopo le coppe: in casa forse c'è qualche rilassamento contro squadre di seconda fascia, ma credo che contro le big il rilassamento non ci sia".