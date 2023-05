Nel suo consueto fondo su La Stampa, l'ex campione del mondo Marco Tardelli ha fatto il punto sui risultati delle italiane in Europa: "Incredibile tre squadre italiane, Inter, Roma e Fiorentina in finale nelle coppe europee e per una di queste, la Roma di Mourinho, è la seconda consecutiva". Su Mourinho si sofferma in modo più specifico: "Ha ancora una volta dimostrato che ha sempre ragione.

Può piacere o no ma è senz’altro un capopopolo, che sa entrare nell’anima del tifoso e del giocatore creando quell’empatia che serve per raggiungere traguardi inizialmente impensabili". Elogi anche per Italiano: "Anche lui ha fatto un capolavoro.