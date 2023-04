DAZN Italia e Deezer - una delle più grandi piattaforme di streaming musicale al mondo - annunciano “Play With”, il nuovo format che vede protagonisti i cantanti più interessanti della scena musicale italiana raccontare la propria passione per il calcio e di come la fede calcistica sia stata spesso un elemento fondamentale di ispirazione e formazione per il proprio percorso artistico.

Protagonista della prima puntata di questo nuovo format, disponibile in esclusiva su DAZN da giovedì 13 aprile, il cantautore milanese Tananai, che racconta il suo grande amore per l’Inter e l’impatto con le emozioni che regala il calcio, un “affare di famiglia” che ancora oggi lo appassiona. Sullo sfondo, una location a lui molto cara: lo stadio di San Siro. “La prima cosa che penso quando passo davanti a San Siro è cantarci dentro, di farci un concerto: è un grande sogno! Fin da piccolo, anche se non sapevo che sarebbe stata la musica la mia strada, mi è sempre piaciuta l'idea di guardare la gente dal basso, dal centro del campo”, confessa il cantante nato a Milano, che nella puntata racconta anche di come la fede interista l’abbia aiutato nella sua formazione emotiva a reggere gli alti e bassi della sua carriera artistica.

Il format “Play With” non è solo interviste: infatti, i cantanti si avventureranno nella realizzazione di uno speciale videoclip musicale che vede la produzione esclusiva firmata DAZN e Deezer. Il videoclip della canzone di Tananai “Quelli come noi”, tratto dall’album Rave Eclissi, girato sfruttando come set l’esterno di San Siro, “La Scala del calcio”, sarà visibile da venerdì 14 aprile e sarà trasmesso come video opener nei pre e post-partita della 30esima giornata di campionato di Serie A TIM.