Intervenuto in diretta su Sportitalia, il direttore sportivo Massimo Taibi ha detto la sua a proposito del rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l'Inter: "Credo che alla fine l'accordo lo troveranno. Si nota che c'è un grande ottimismo. Nella situazione Lukaku, non c'era questo ottimismo. Le parole di Lautaro sono state sempre orientate alla chiusura della trattativa. Non hanno mai fatto pensare il contrario".