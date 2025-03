Nel corso della trasmissione 'Bordocampo – I Tempo', in onda su Radio Capri, è intervenuto l'ex portiere di Napoli e Fiorentina Giuseppe Taglialatela, che è tornato a parlare della punizione di Federico Dimarco che è valsa il vantaggio dell'Inter nel match di sabato scorso al Maradona, soffermandosi sul comportamento di Alex Meret: "La posizione della punizione era centrale, quindi il portiere deve decidere quale lato coprire con la barriera: destra o sinistra cambia poco. Dobbiamo fare i complimenti a Dimarco, che ha fatto qualcosa di eccezionale, mandando il pallone all’incrocio con grande velocità".

Taglialatela aggiunge: "Per parare quel tipo di punizione, il portiere dovrebbe anticipare la traiettoria e partire in anticipo, lasciando scoperto un lato, ma nessun portiere lo fa su punizioni del genere. Quelle centrali sono le più difficili da parare, se non impossibili"