Intervistato da Sportitalia, l’ex portiere del Napoli Pino Taglialatela parla così di Piotr Zielinski, che lascerà gli azzurri a zero per accasarsi all’Inter: “De Laurentiis ha perso tanti giocatori a parametro zero lasciandoseli scippare da altre squadre. Anche Meret sembra orientato a seguire la stessa strada. A questo punto mi chiedo perché il Napoli fa così sprecando denaro mentre le altre fanno gli affari? Non credo che sia una buona gestione della società.

L'anno scorso si è vinto lo scudetto ma sono stati commessi errori e si è partiti in ritardo in vista di questa stagione. Gli addii di Spalletti e Giuntoli dovevano far capire cosa stava succedendo. Altre squadre come ad esempio l’Atalanta stanno lavorando molto bene”.