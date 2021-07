Tacchinardi: “Non credo che l’Inter perda troppo, Inzaghi è molto forte”

L'ex centrocampista della Juventus a TMW Radio: "Certo, non è Conte, ma per Marotta è il tecnico giusto"

Perché la Juventus già ora con Massimiliano Allegri dovrebbe essere più forte dell'Inter? Alessio Tacchinardi prova a rispondere a questa domanda incalzato su TMW Radio: "Penso che l'anno scorso fosse già la più forte ma non è riuscita a rendere come il suo reale valore. Chiesa poi è più forte, ha fatto un Europeo clamoroso. Per una serie di motivi, lo scorso anno non ha reso come doveva. Per me Allegri riuscirà a riportare ad alti livelli questi giocatori. L'allenatore ti alza il livello di una squadra, basti vedere cosa ha fatto Mancini in Nazionale. L'Inter però non credo perda troppo, Inzaghi è molto forte. Certo, non è Conte, ma per Marotta è il tecnico giusto come Allegri quando sostituì Conte alla Juve. Per me sarà un campionato fantastico ma in prima fila ci sono Inter e Juventus".