Dagli studi di 'Pressing', Alessio Tacchinardi si pone un interrogativo in merito a Federico Chiesa, ormai giubilato dalla Juventus e con l'Inter sempre più accreditata come potenziale nuova meta: "Alla Juventus potevano avere Soulé, Vlahovic e Chiesa con Yildiz dietro, ne prendevi un altro ed eri a posto... Mi domando se le cessione di Chiesa è scelta tecnica o economica, perché è passata quasi come una scelta tecnica...".